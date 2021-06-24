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Kepeğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kepek Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika

Kepeğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kepek Nedenleri ve Tedavisi

24.06.2021 22:39
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Hem erkekler hem de kadınlar için kepek problemi oldukça yaygın bir rahatsızlıktır.

Hem erkekler hem de kadınlar için kepek problemi oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı yaşayanların çözüm arayışına girmeleri ise son derece doğaldır. Çünkü kepek problemi can sıkıcı bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Saç başta olmak üzere vücudun çeşitli yerlerinde kepek problemi görülebilir.

Kepeğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Kepek problemi yaygın bir şekilde görülen bir hastalıktır. Çoğu kişide olan kepeğin ortadan kalkması ise bir hayli uğraştırıcı olmaktadır. Bazı kişilerde kendiliğinden geçen kepeğin bazı kişilerde ise uzun süre devam ettiği görülmektedir.

Kepek problemi uzun süre devam eden kişilerde çeşitli çözümler denenmeye çalışılır. Bu çözümler ile kepek probleminden kurtulmak mümkün olabilmektedir. Tabi bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden kepek problemi olan kişiler öncelikle bu duruma neden olan etkenlerden kurtulmaya çalışmalıdırlar.

Kepek problemi sadece saçlarda görülmeyip kaş, burun ve çeşitli yerlerde de ortaya çıkabilmektedir.

1- Aspirin Kullanmak

Aspirin yapısı itibariyle kepeğe iyi gelebilen bir ilaçtır. Bu yüzden 2-3 adet aspirini ezerek kullandığınız şampuanın içerisine koyabilirsiniz. Bu şekilde şampuanı saçınıza koyduktan sonra en az 2 dakika bekleyerek durulayabilirsiniz.

2- Aloe Vera

Aloe vera yapısından dolayı birçok cilt hastalığına iyi gelen bir bitkidir. Birçok kişinin evinde veya yakınlarında aloe vera bulmak oldukça kolaydır. Aloe veranın yapraklarında bulunan jeli çıkararak saçınıza sürebilirsiniz. Ayrıca kaş, burun veya başka bir yerde kepeklenme mevcutsa eğer o yerlerde aloe vera sürebilirsiniz.

Aloe verayı sürdükten sonra on dakika kadar beklemeniz uygun olacaktır. Ardından aloe vera sürdüğünüz yeri iyice durulayabilirsiniz.

3- Doğal ve Faydalı Sabunlar

Kepeğe karşı etkili olan çok sayıda doğal ve faydalı sabun bulunmaktadır. Bu sabunlardan alarak kepekli olan bölgeye uygulayabilirsiniz. Sabunu iyice köpürttükten sonra kepekli olan bölgeye masaj yaparak uygulamanız etkili olabilir bu şekilde 3-5 dakika arası bekleyerek durulama işlemi yapabilirsiniz.

4- Tuz

Tuzun kepeği dökmeye yarayan etkili bir yapısı vardır. Bu yüzden sofra tuzunu saçınıza sürdükten sonra masaj yapabilirsiniz. Bu şekilde saçınızda yer alan kepekler dökülebilir.

Kepek problemi olan kişilerin çeşitli yöntemleri mutlaka denemesi lazımdır. Çoğu zaman bu yöntemlerin işe yaradığı görülmüştür. Tabi bu yöntemleri doğru ve dikkatli bir şekilde denemeniz gerekir. Böylelikle kepekten rahatlıkla kurtulabilirsiniz.

Kepek Nedenleri ve Tedavisi Nelerdir?

Kepek problemine neden olan birçok erken vardır. Bu yüzden ilk yapmanız gereken bu, etkenleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu etkenler ortadan kalkmadan kepek probleminden kurtulmak son derece zor olacaktır. Kepeğe neden olan etkenler ortadan kalktıktan sonra daha rahat bir hayat geçirebilirsiniz.

Kepeğin birçok nedeni olabilir. Bu yüzden kepek problemi yaşayanların çok geniş düşünmesi lazımdır. Ancak bu şekilde kepeğe neden olan faktörler ortaya çıkartılabilir.

Stres,

Egzama ve buna benzer deri hastalıkları,

Kalıtsal faktörler,

Alerjik reaksiyonlar,

Şampuan ve sabunun yanlış kullanımı (şampuanı saçta bekletmeden hemen durulamak gibi),

Yeterli düzeyde meyve ve sebze tüketmemek,

Günlük sıvı ihtiyacının karşılanmaması.

Kepek problemine neden olan çok sayıda etmen olduğu için dikkatli davranmakta yarar vardır. Kepek tedavisi ise genellikle özel şampuanlar ve serumlar ile yapılmaktadır. Denediğiniz yöntemlerden olumlu sonuçlar alamazsanız eğer uzman yardımı almanız uygun olacaktır.

Kepeğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kepek Nedenleri ve Tedavisi

Aloe Vera, Masaj, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kepeğe Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer? Kepek Nedenleri ve Tedavisi - Son Dakika Magazin


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