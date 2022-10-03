KEPENGİ AÇIP, CAMINI KIRDIKLARI KUYUMCU DÜKKANINI SOYDULAR - Son Dakika
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KEPENGİ AÇIP, CAMINI KIRDIKLARI KUYUMCU DÜKKANINI SOYDULAR

03.10.2022 08:55

İZMİR'in Konak ilçesinde kepengi açıp, camı kırarak kuyumcu dükkanına giren şüpheli ya da şüpheliler, raftaki kolye ve saatleri çalarak kaçtı.

İZMİR'in Konak ilçesinde kepengi açıp, camı kırarak kuyumcu dükkanına giren şüpheli ya da şüpheliler, raftaki kolye ve saatleri çalarak kaçtı.

Tarihi çarşıdaki kuyumcu dükkanına saat 06.00 sıralarında kepengi açıp, camı kırarak giren kişi ya da kişiler, raftaki kolye ve saatleri çaldı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemele aldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KEPENGİ AÇIP, CAMINI KIRDIKLARI KUYUMCU DÜKKANINI SOYDULAR - Son Dakika

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