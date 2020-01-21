Kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi

26 dakika önce

Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların işlettiği sarraftan gelen yardım sesleri, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kepengi inik sarraftan gelen kadın sesleri polisi harekete geçirdi, System.String[]

Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların işlettiği sarraftan gelen yardım sesleri, polis ekiplerini harekete geçirdi. Kapalı kepenk kaldırılarak kurtarılan kadınların elektrik kesintisinin ardından otomatik kepengin inmesi sonucu mahsur kaldıkları öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde yabancı uyruklu şahısların işlettiği bir sarraftan yardım çığlığı duyan vatandaşlar durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kepengi kapanmış sarrafın içerisinden kadın sesi geldiğini tespit etti. Bu sırada sarrafa gelen 2 kişi, dükkanı kendilerinin işlettiğini ve elektrik kesintisi sonucunda temizlik yapan 2 kadının dükkanın içerisinde mahsur kaldığını söyledi. Temizlik için girdikleri dükkanda mahsur kalan Nesma A. ve ismi öğrenilemeyen kadın, itfaiye ekiplerinin kepengi kaldırması ile kurtarıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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