Kepenkler açıldı, ziyaret başladı - Son Dakika

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, 1 Haziran 2020 itibariyle açılan işletmelere ziyaretler gerçekleştiriyor. Başkan Hilal Ayık ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel esnafın kapısına giderek Kovid-19 sürecinin yeni normal dönemine geçişte yapılanları paylaştı.



Ramazan Ayı süresince esnafa desteklerinin sürdüğünü ifade eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "2 aydan fazla bir süre zarfında devletimiz virüs salgınının seyrine göre önemli tedbirleri hayata geçirerek uygulanmasını sağladı. Bizler de yapılan açıklamalar doğrultusunda Akyurt Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bu süreçten en çok etkilenenler kuşkusuz, kesintisiz kapalı kalan işletmelerimizin sahipleri oldu. Ramazan ayı da araya girince birçok yardımı esnafımıza ulaştırdık. Şükürler olsun ki salgının seyri, bütün bakanlıklarımızın özverili çalışması ve insanlarımızın yasaklara uymasıyla istenen noktaya geldi. Bu anda da yeni normalleşme sürecine geçiş başladı" dedi.



İş yerlerinin açılması ile birlikte esnafa maske, dezenfektan ve kolonya desteğinde bulunduklarını dile getiren Ayık, şunları söyledi:



"Yayımlanan genelge ile kapalı mekanlarımız yeniden açıldı ve seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Açılan işletmelerimizin dezenfekte ve hijyen çalışmasını önceden yaptık. Açılış sonrasında ise maske, dezenfektan ve kolonya gibi bazı önemli malzemeleri işletmelerimize teslim ettik. Düzenli aralıklarla da dezenfekte ve hijyen çalışmasını tekrarlayacağız. Açılan iş yerlerimizin sahiplerine gönülden bir hayırlı olsun demek, uzun aradan sonra hasbihal etmek için ziyaretler yapıyoruz. Allah bu tür salgınlardan ve zorluklardan ülkemizi uzak tutsun. İnşallah işleri eskisinden daha iyi hale gelecektir. Tüm hemşehrilerimize hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum." - ANKARA