Kepez Belediyesi Kariyer İş Geliştirme Merkezi, 6 bin 559 kişiyi işe kavuşturdu - Son Dakika

Kepez Belediyesinin Kariyer İş Geliştirme Merkezi, istihdamın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 6 bin 559 kişiyi iş sahibi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, istihdam sağlamak ve ekonomiye destek olmak amacıyla 2019'da kurulan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezi'ne 11 bin 679 kişi başvuruda bulundu.

İş arayanlar ile iş verenler Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde bir araya getirilerek güvenli ortamda iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2,5 yıllık merkez sayesinde 6 bin 559 kişi, turizm, zincir market, fabrika, tekstil atölyesi ve kreş gibi çeşitli mesleki alanlarda yeni işe kavuştu.