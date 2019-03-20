Son Dakika Haberleri: Kepez Alışveriş Festivali'nde Ödüller Verildi

Kepez Alışveriş Festivali'nde Ödüller Verildi

2 saat önce

Kepez Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Kepez Alışveriş Festivali'nin kazananlarına ödülleri verildi.

Kepez Alışveriş Festivali'nde Ödüller Verildi, System.String[]
Kepez Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Kepez Alışveriş Festivali'nin kazananlarına ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hizmete açtığı Mısır Çarşısı'nda düzenlenen 1. Alışveriş Festivali'nde alışveriş yapanların katıldığı çekilişin kazananlarına ödülleri takdim edildi.

Mısır Çarşısı esnafını desteklemek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla 9-17 Şubat'ta gerçekleştirilen festival, bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Birçok etkinliklerin yanı sıra konserlerle de vatandaşları bir araya getiren festival, ilk yılında birçok vatandaşa da hediye dağıttı.

Festival kapsamında 100 lira ve üzeri alışveriş yaparak çekiliş hakkı kazananlara, festival kapsamında kazandıkları ürünler teslim edilirken, listeye adını yazdıran 5 kişiye bisiklet, 2 kişiye çamaşır makinesi, 2 kişiye fırın ve iki kişiye de buzdolabı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:56 Kaynak: AA

Mısır, Kepez, Güncel
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