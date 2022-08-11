Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Finike'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Finike'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

11.08.2022 17:18
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Finike'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Finike'de esnaf ziyareti yaptı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Finike'de esnaf ziyareti yaptı.

İlçe ziyareti kapsamında önce Hasyurt esnafıyla bir araya gelen Tütüncü, esnafın istek ve taleplerini yerinde dinledi.

Genel kurul süreci yaşayan Esnaf Odası Başkanı Adem Durdemir ve ekibine başarı dileklerini ileten Tütüncü, "Finike'de teşkilatımızla yaptığımız programın ilkini Finike esnaf odasına gerçekleştirelim ve başarı dileklerimizi iletelim istedik." dedi.

Esnafın toplumun temel direği ve nabzını tutan en önemli kesim olduğunu dile getiren Tütüncü, "Belediye başkanlığımızın ilk gününden itibaren esnaflarımızla yan yana olduk. Esnafımızın fikirleri bizim için çok önemli. Esnafımızı ilgilendiren her konuda biz odalar birliği başkanlarımızla birlikte beraber istişare ederek kararlar verdik. Her zaman esnafın yanında durduk. Bugün ilk ziyaretimizi esnafımıza yapıyor olmamız, Finike esnafına, esnaf odasına vermiş olduğumuz kıymeti göstermesi bakımından önemli." diye konuştu.

Finike sanayi sitesine de uğrayan Tütüncü, MHP ve AK Parti İlçe başkanlığı ziyaretlerinin ardından programına son verdi.

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Kaynak: AA

Hakan Tütüncü, Finike, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Finike'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü Finike'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi - Son Dakika
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