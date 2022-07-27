Başkan Tütüncü, mahalle ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Tütüncü, mahalle ziyaretlerinde bulundu

27.07.2022 13:01
Başkan Tütüncü, mahalle ziyaretlerinde bulundu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis üyeleri ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile Ünsal, Yeşilyurt, Avni Tolunay ve Duraliler mahallerini ziyaret eden Tütüncü, muhtarlarla da görüştü.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tütüncü, esnafa da bol kazanç dileklerinde bulundu.

Mahallelilerin istek ve talepleri dinleyen Tütüncü, yaşanan sorunlarla ilgili not aldı.

Esnaf ve vatandaşlardan gelecek her türlü öneriye açık olduklarını ifade eden Tütüncü, esnaf dostu bir belediye olduklarını, el birliğiyle Kepez'i en güzel noktalara taşıyacaklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
AK Parti Gaziantep milletvekilleri Gaziantep'i kuşattı AK Parti Gaziantep milletvekilleri Gaziantep'i kuşattı AK Nokta Adnan Menderes Mahallesi'ndeydi AK Nokta Adnan Menderes Mahallesi'ndeydi
Kaynak: AA

Hakan Tütüncü, Hisarcık, AK Parti, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Tütüncü, mahalle ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
12:03 Fenerbahçe'nin hedefinde İranlı golcü var! Yıllar önce Rizespor nedeniyle caza almıştı
12:02 Yumurta fiyatlarına tepki gösteren Demet Akalın taksiciden aldığı bilgiyi paylaştı: Suriyelilere bedava yem veriliyor
11:46 Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişikliğe gidildi
11:39 Antalya'da kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü!
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:08 Suluova Belediyesi'nde çalışanların maaşlarına yapılan yüzde 60'lık zam halaylar eşliğinde kutlandı
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 13:02:39. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Tütüncü, mahalle ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement