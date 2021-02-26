Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'den, Antalyaspor Başkanı Yılmaz'a "hayırlı olsun" ziyareti

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fraport TAV Antalyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta Antalyaspor A.Ş Olağan Genel Kurulu'nda seçilerek göreve başlayan Başkan Mustafa Yılmaz'a ilk ziyareti Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı.

Tütüncü, yeni görevleri nedeniyle tebrik ettiği Yılmaz ve yönetimine zorlu görevde başarılar diledi.

Antalyaspor'a gereken desteği vereceklerini belirten Tütüncü, "Antalyaspor'a fayda sağlayacak projelerinin içinde olmaya, kentin ileri gelenlerini de bu arma altına buluşmaya ve birlik olma davet ediyoruz." dedi.

Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik, beraberliği sağlamak için çok çalışacaklarını ve bu zorlu görevde tüm kuruluşlara olduğu gibi belediyelere de önemli görevler düştüğünü kaydetti.