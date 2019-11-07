Son Dakika Haberleri: Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'ye ziyaret
Son Dakika Güncel Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'ye ziyaret

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'ye ziyaret

7 saat önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Abdurrahman Öz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü ziyaret etti.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tütüncü, Öz'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abdurrahman Öz ise "Genel merkez olarak önümüzdeki 5 yıllık sürede belediyelerimizin yapacakları hizmetlerde onların destekçisi olduğumuzu, arkalarında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Bu ziyaretlere Antalya'dan başladık." dedi.

Öz, belediyenin sağlık merkezini de ziyaret etti.

Abdurrahman Öz, Hakan Tütüncü, AK Parti, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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