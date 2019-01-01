Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi 103 Öğrencinin Doğum Gününü Kutladı

Kepez Belediyesi 103 Öğrencinin Doğum Gününü Kutladı

1 saat önce

Kepez Belediyesi, spor okulları ve etüt merkezlerinde eğitim gören aralık ayı doğumlu 103 öğrencinin doğum gününü kutladı.

Kepez Belediyesi 103 Öğrencinin Doğum Gününü Kutladı, System.String[]
Kepez Belediyesi, spor okulları ve etüt merkezlerinde eğitim gören aralık ayı doğumlu 103 öğrencinin doğum gününü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, belediyenin spor okulları ve etüt merkezlerinde eğitim gören öğrenciler için her ay düzenlenen toplu doğum günü
kutlaması katıldığı belirtildi.

Turgut Özal Spor Salonunda düzenlenen toplu doğum günü etkinliğinde aralık ayı doğan Kepez Belediyespor'dan 53 ve belediyenin etüt merkezleri eğitim gören 50 öğrencinin doğum günü kutlandığı kaydedildi.

Tütüncü ve 103 öğrencinin pasta kestikleri aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
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