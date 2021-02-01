Kepez Belediyesi, anneler için ilk yardım eğitimi düzenleyecek - Son Dakika

Kepez Belediyesi, evde meydana gelebilecek kazalara karşı annelere yönelik ilk yardım eğitimi düzenleyecek.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm kazaların yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan ev kazalarının önlenmesine yönelik kurs düzenleneceği belirtildi.

Ücretsiz verilecek "Annelere İlk Yardım Eğitimi"ne katılmak isteyenlerin 28 Şubat'a kadar başvuru yapması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kepez Belediyesinin ilk yardım eğitimlerine katılmak isteyen anneler, Sakarya Parkı içinde bulunan AKMEK'ten ve 326 40 80 nolu telefondan bilgi alabilecekler. İlk yardım eğitimiyle annelere ev kazalarına karşı çaresiz kalmak, yanlış yöntem uygulamaları yerine doğru, hızlı müdahale yöntemleri öğretilecek. Hayat kurtaracak ilk yardım teknikleriyle anneler sevdiklerinin hayatlarını kurtararak, doktorlara da doğru ve hızlı müdahale şansı tanımış olacaklar. İlk yardım eğitimlerini başarıyla tamamlayan annelere sertifika ve ilk yardım çantası verilecek."