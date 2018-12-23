Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Bursalı'nın Babası Son Yolcuğuna Uğurlandı

Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Bursalı'nın Babası Son Yolcuğuna Uğurlandı

2 saat önce

Antalya'nın Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.

Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Bursalı'nın Babası Son Yolcuğuna Uğurlandı, System.String[]
Antalya'nın Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.

Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası Alpay Bursalı, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bursalı için Muratpaşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gazeteciler ve Bursalı'nın yakınları katıldı. Alpay Bursalı'nın cenazesi, Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:39 Kaynak: İHA

Antalya, Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:47:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Bursalı'nın Babası Son Yolcuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]