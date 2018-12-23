Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Bursalı'nın Babası Son Yolcuğuna Uğurlandı
2 saat önce
Antalya'nın Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya
'nın Kepez Belediyesi
Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.
Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası Alpay Bursalı, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bursalı için Muratpaşa
Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, gazeteciler ve Bursalı'nın yakınları katıldı. Alpay Bursalı'nın cenazesi, Muratpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:39 Kaynak: İHA
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