Kepez Belediyesi, camilerin bakım ve onarımını yapıyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Dokuma bölgesindeki Barınaklar Camisi'nin bahçesinde parke taşı çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ibadetlerini sorunsuz bir ortamda yapabilmesi için ilçe sınırlarındaki camilerin hizmet talepleri, karşılanıyor.

Kepez Belediyesi, ilçedeki camilerin fiziki bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Özgürlük Mahallesi'ndeki Barınaklar Camisi'nin bahçe düzenlemesi yapılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, caminin, cenaze namazının da kılındığı bahçesinde 700 metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçe sınarlarındaki tüm ibadethanelerin, olanak dahilinde, bakım ve onarım taleplerini karşılamaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmeleri amacıyla cami temizliği hizmeti başlattıklarını anlatan Tütüncü, "Bu amaçla kurduğumuz cami temizlik ekibimiz, 12 yıldır ilçemizdeki tüm camilerimizin iç mekan ve çevre temizliğini yapıyor. Allah'ın rızasını, vatandaşın duasını almaya dönük olan cami temizliği hizmetimizi, teknolojinin imkanlarıyla güçlendirdik. Mobil halı yıkama makinesiyle camilerin halılarını yerinde yıkıyoruz." ifadelerini kullandı.