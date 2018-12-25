Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi Etap Etap Yenileniyor

Kepez Belediyesi Etap Etap Yenileniyor

35 dakika önce

Kepez Belediyesi, halkla ilişkiler servisinin ardından gelir servisi ve yemekhanesini de yeniledi.

Kepez Belediyesi Etap Etap Yenileniyor, System.String[]
Kepez Belediyesi, halkla ilişkiler servisinin ardından gelir servisi ve yemekhanesini de yeniledi.

Yarım milyona ulaşan vatandaş sayısı ile Türkiye'nin birçok ilinden daha fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan Kepez'in, belediye hizmet binası etap etap yenileniyor. İlk olarak Halkla İlişkiler Servisini yenileyerek yeni ve modern bir tasarım ile vatandaşa hizmet sunan Kepez Belediyesi, şimdi de giriş katında bulunan Gelir Servisi ve en üst kattaki yemekhaneyi yeniledi.

Gelir Servisi Müdürlüğü olarak hizmet veren giriş kattaki alan, modern bir projenin uygulanması ile son derece şık bir düzenleme ile yeniden hizmete açıldı. Bir süre başka bir katta hizmet veren Gelir Servisi, inşaat ve yapım işlerinin tamamlanması ile yeni yerine geri taşınarak hizmete prestijli yapısıyla devam ediyor.

Vergi ile ilgili tüm işlemlerin yapıldığı vezne ve gişelerin yer aldığı gelir servisi birimi, ihtişamı ile vatandaşa hizmet sunuyor. Daha şık ve modern bir yapıya kavuşan Kepez Belediyesi, sırayla birimlerini yenileyerek hem personeline daha kurumsal bir merkez de çalışma ortamı sağlıyor, hem de vatandaşa daha konforlu ortamda hizmet vermek için kabuk değiştiriyor.

Personel yemekhanesi yenilendi

Kepez Belediyesi bünyesindeki yenileme çalışmaları kapsamında personel yemekhanesi de yenilendi. Eski ve tek düze yemekhane bölümü, yapılan projelendirme ve tadilat çalışmaları ile yepyeni yüzüne kavuştu. Pastel renklerin hakim olduğu Kepez Belediyesi Personel Yemekhanesi, antika objeler, rengarenk masa ve sandalyeler ve iç açıcı dekorasyonu ile hizmet veriyor. Yemekhane terasında da personelin öğle arası oturup çay içebileceği bir alan oluşturuldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Kepez, Kepez Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı

Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu Son Dakika! Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 12:55:30. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi Etap Etap Yenileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]