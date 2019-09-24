Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi ile OSB arasında işbirliği protokolü
Son Dakika Güncel Haber

Kepez Belediyesi ile OSB arasında işbirliği protokolü

1 saat önce

Kepez Belediyesi ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında iş arayanlarla işverenleri buluşturmak amacıyla "İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü" imzalandı.

Kepez Belediyesi ile OSB arasında işbirliği protokolü, System.String[]

Kepez Belediyesi ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü arasında iş arayanlarla işverenleri buluşturmak amacıyla "İş İstihdamı Yönlendirme Protokolü" imzalandı.

Protokole düzenlenen törende Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar ve Antalya OSB Müdürü İlhan Metin imza attı.

Törende konuşan Başkan Tütüncü, iş kapılarını aralayan Kepez Kariyer İş Geliştirme Merkezinin çok kısa sürede önemli işlere imza attığını söyledi.

Merkezin üzerinde durduğu en önemli konuların başında Antalya OSB gibi kuruluşlar ile işbirliği yapmak olduğunu belirten Tütüncü, OSB'nin üretim noktasında Antalya'nın en önemli değerlerinden birisi olduğunu vurguladı.

OSB'nin yüzlerce fabrikasıyla ülke ekonomisine çok ciddi manada katkılar sunduğunu anlatan Tütüncü, "İşverenlerin istihdam alanında hemşehrilerimizin iş taleplerini karşılayabilmesi hem de reel sektöre katkı sağlayıcı bir çalışma yapabilmek için protokol imzaladık. Protokol, insan kaynağını iş alanlarında doğru bir şekilde değerlendirebilmek için de önemli." diye konuştu.

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadını başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı! Saldırganın daha önce çocuk öldürdüğü ortaya çıktı
Son dakika: İstanbul Valiliğinden deprem açıklaması Deprem kahini, günler önce "Tetikte olun" diyerek İstanbul'u uyarmıştı Ebru Polat ve Betül Demir'den korkutan İstanbul depremiyle ilgili paylaşım!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 12:02:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi ile OSB arasında işbirliği protokolü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]