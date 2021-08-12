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Kepez Belediyesi, Manavgat'ta 2 bin 510 hayvanı muayene etti - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Manavgat'ta 2 bin 510 hayvanı muayene etti

12.08.2021 14:29
Kepez Belediyesi, Manavgat'ta 2 bin 510 hayvanı muayene etti, System.String[]

Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi tarafından yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta 10 mahallede sürdürülen çalışmada 680 hayvan tedavi edildi, 2 bin 510'ü de sağlık muayenesinden geçirildi.

Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi tarafından yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta 10 mahallede sürdürülen çalışmada 680 hayvan tedavi edildi, 2 bin 510'ü de sağlık muayenesinden geçirildi.

Kepez Belediyesi'nin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'taki çalışmalarda görevlendirilmesi üzerine belediyenin Veterinerlik Hizmetleri Birimi de, bölgedeki hayvanların yardımına koştu. Kepez Belediyesi'nin veterinerleri yangın afetinde yanan, yaralanan, solunum yolları etkilenen hayvanların tedavisini gerçekleştirdi. Bölgede besicilik yapan yangınzedelerin hayvanları da sağlık kontrolünden geçirildi. Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi tarafından yangın felaketinin yaşandığı Manavgat'ta 10 mahallede sürdürülen çalışmada 680 hayvan tedavi edildi, 2 bin 510 hayvan da sağlık muayenesinden geçirildi.

"Hayvanlara yem ve mama desteği de sağlandı"

Ekipler, yangın felaketinde yanan, yaralanan, solunum yolları etkilenen 200 büyükbaş, 450 küçükbaş, 20 köpek ve 10 kedinin tedavisini yaptı. Kepez Belediyesi ekipleri, hayvanların tedavilerinin yanı sıra, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem ve saman desteği, kedi ve köpeklere de mama desteği sağladı. Kepez Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekipleri, Manavgat'taki bir hayvanat bahçesinde yaşayan 200 hayvanın da sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Manavgat'ta 2 bin 510 hayvanı muayene etti
Kepez Belediyesi, Manavgat'ta 2 bin 510 hayvanı muayene etti
Kepez Belediyesi, Manavgat'ta 2 bin 510 hayvanı muayene etti
Kepez Belediyesi, Manavgat'ta 2 bin 510 hayvanı muayene etti

Kepez Belediyesi, Afet Bölgesi, Manavgat, Yangın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kepez Belediyesi, Manavgat'ta 2 bin 510 hayvanı muayene etti - Son Dakika


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