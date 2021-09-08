Kepez Belediyesi Manavgat'taki orman yangısı sonrası çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi, Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını sonrası afetzedelere yönelik başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Manavgat'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından afetzedeler için kurulan konteynerlerin önündeki toprak zemine mıcır serimi yapılıyor. Yaklaşan kış mevsiminde vatandaşların sorun yaşamaması için sürdürülen çalışma yaklaşık 3 gün sürecek.

Ekipler, Gündoğdu, Hacısali, Kalemler, Ulukapı, Yavru Doğan mahallelerinde mıcır serimi gerçekleştirecek.

Büyük ve küçükbaş hayvanlara su taşımaya devam eden ekipler, besicilere de saman ve yem desteğinde bulundu.

Bölgede çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, yanan evlerin yıkım çalışmaları ile bölgenin temizlik çalışmalarını da gerçekleştiriyor.