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Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina

17.06.2021 11:37
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina, System.String[]

Kepez Belediyesi tarafınan Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na yapılan 105 metre kare kapalı ek bina hizmete açıldı.

Kepez Belediyesi tarafınan Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na yapılan 105 metre kare kapalı ek bina hizmete açıldı. Bahçe bölümüne de 100 metre kare üstü kapalı etrafı açık oturma alanı inşa edilen durak çevresi de çimlerle yeşillendirdi. Taksici esnafının lokal olarak kullanmayı planladığı ek bina, Sınırlı Sorumlu 115 Nolu Havalimanı Taksi Durağı Genel Kurulu'nda hizmete sunuldu. Açılışa, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik de katıldı.

246 taksici esnafına hizmet verecek

Açılışta konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, belediyesi sınırları içinde olmamasına rağmen göreve geldiği günden bu yana esnafa her türlü desteği sağladığını söyledi. dere, Kepez Belediyesi tarafından inşa edilen ek binanın taksici esnafı tarafından lokal olarak kullanılacağını ve 246 taksici esnafına hizmet vereceğini söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de taksici esnafının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek "Havaalanı taksi durağı da farklı açılardan çok daha önem arz ediyor. Neden? Çünkü Havaalanı Taksi Durağı Antalya'nın en büyük taksi durağı… Havaalanı Taksi Durağı Türkiye'nin ikinci büyük havalimanının taksi durağı.. Bu sebeplerden dolayı burası ayrı bir ilgiyi, ayrı bir özeni gerektiriyor. Bizde her zaman kalbimizi, gönlümüzü sevgili esnaf kardeşlerimize açık tuttuk. Bizi nerede görmek istedilerse bizde tamda orada olmak istedik. Geçtiğimiz yaz pandemi sebebiyle esnaflarımıza teşekkür ziyareti sırasında, Havalimanı Esnafımızı da ziyaret etmiştik. Esnafımız, 'Başkanım bizim taksi durağı bir hayli eskidi. Artık bunu yenileyelim" talebinde bulundular. " diye konuştu.

Taksici esnafı toplumun temeli

"Burası bizim idari sınırlarımız içinde değil, ama havaalanı taksi durağı bizim gönül sınırlarımızın tamda merkezinde. " diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, "Talep üzerine arkadaşlarımıza talimat verdim, onlarda en güzel şekilde yaparak, çevre düzenlemesiyle beraber esnafımıza hediye ettiler. Taksici esnafı toplumun temelidir. Taksici esnafımız bizim toplumumuzun kalbidir. Biz kendi bölgemizde, Kepez ilçemizde taksici esnafımıza çok büyük bir önem verdik. Göreve geldiğimizde taksi duraklarımızın tenekeden, korunaksız, yazın sıcak, kışın soğuk olan, yağmurlu havalarda içine yağmurun geçtiği alanlardı. Bizde bir proje hazırladık. Bu proje kapsamında Kepez'deki bütün taksi duraklarını içinde tuvaleti, banyosu olan konforlu duraklar haline getirdik. Pandemi döneminde de taksici esnafımızı unutmadık. 14 ay boyunca her hafta periyodik olarak dezenfeksiyon hizmetini götürdük. Hem 39 taksi durağına, hem de 620 taksici esnafımıza… Kepez'deki taksici esnafımız nasıl bizler için kıymetliyse, havaalanı taksi durağı esnafımız da o kadar kıymetli. Allah'ım izin verdiği sürece birlikte yol yürümeye, nice güzellikleri paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, taksici esnafı adına Havalimanı Taksi Başkanı Sebahattin Küçükbaşkan tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Kurdele kesimiyle de Antalya Havalimanı Taksi Durağı ek binası esnafın hizmetine sunuldu. - ANTALYA

Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina
Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Taksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kepez Belediyesi'nden Antalya Havalimanı Taksi Durağı'na ek bina - Son Dakika Ekonomi


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