Kepez Belediyesi'nden kurban pazarlarına özel 'pazarlık kiti' - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nden kurban pazarlarına özel 'pazarlık kiti'

Kepez Belediyesi'nden kurban pazarlarına özel 'pazarlık kiti'ANTALYA'da Kepez Belediyesi, temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan 'pazarlık kitleri' hazırladı.

Kepez Belediyesi'nden kurban pazarlarına özel 'pazarlık kiti'

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ANTALYA'da Kepez Belediyesi, temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan 'pazarlık kitleri' hazırladı. Kitler kurban pazarındaki üreticilere dağıtıldı.

Kepez Belediyesi'nce yaklaşan Kurban Bayramı öncesi gerekli önlemler alındı. Çamlıca Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki kurban satış noktalarında pandemi nedeniyle hijyen kuralları en üst noktaya çıkarıldı. Bu yıl kurbanlık alış-satışı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapılırken, kurban pazarlarının vazgeçilmez geleneği pazarlık tokalaşması yapılamayacak. Ancak, Kepez Belediyesi yıllardır süre gelen tokalaşarak kurbanlık satış işlemi geleneğini 'pazarlık kiti' ile sürdürecek.

Kepez Belediyesi, kurbanlık alıcı ve satıcılarının geleneksel tokalaşma işlemlerini yapabilmesi için temsili tokalaşma eli tasarlayarak, içinde tek kullanımlık eldiven ve dezenfektan bulunan 'pazarlık kitleri' hazırladı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde hazırlanan kitler kurbanlık satışı yapanlara dağıtıldı.

Kepez Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kepez Belediyesi'nden kurban pazarlarına özel 'pazarlık kiti' - Son Dakika
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