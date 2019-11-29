Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi'nden "Sıfır Atık" projesine destek
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Kepez Belediyesi'nden "Sıfır Atık" projesine destek

6 saat önce

Kepez Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kepez Belediyesi'nden

Kepez Belediyesi tarafından "Sıfır Atık" projesi kapsamında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde program gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, proje kapsamında belediye olarak yapılan çalışmaları anlatarak, çevreci bir belediye olduklarını bildirdi.

Ambalaj atıkları konusunda bir firmayla geçen sene 10 yıllık protokol imzaladıklarını vurgulayan Tütüncü, çevreci çalışmalar yürüten firmalara teşekkür plaketi verdi.

Kepez Belediyesi, Emine Erdoğan, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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