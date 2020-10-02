Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan

Kepez Belediyesi, gecekondu yapılaşmasından modern bir yapıya dönüştürdüğü Ünsal Mahallesi'ne, içinde spor sahalarının da olduğu 6 bin 768 metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırıyor.

Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan, System.String[]

Kepez Belediyesi, gecekondu yapılaşmasından modern bir yapıya dönüştürdüğü Ünsal Mahallesi'ne, içinde spor sahalarının da olduğu 6 bin 768 metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, gecekondu mahallelerini modern bir yapıya dönüştürme hayalini gerçekleştirdiği yerleşim yerlerinden biri de Ünsal Mahallesi oldu. Ünsal Mahallesi, modern konutları, doğal gaz imkanı, geniş bulvarları ve yeşil alanlarıyla ilçenin en gözde semtlerinden biri haline geldi.

'Modern şehircilik hizmetleriyle donatılmış mahalleler' vizyonuyla yola çıkan Başkan Tütüncü, ilk döneminde mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözerek, Ünsal'da değişimi başlattı. Gecekonduların yerine modern konutların yapılabilmesi için de imar yolları hızlı bir şekilde açılmış ve alt yapı eksikleri tamamlanmıştı. Bu çalışmalar neticesinde Ünsal, zaman içerisinde modern bir şehre dönüştü. Kepez Belediyesi, ilçenin gözde muhitlerinden biri haline gelen mahallenin doğal gaz ve diğer alt yapı çalışmalarıyla bozulan asfaltını ve kaldırımını yenilerken, bölgenin sosyal etkinlik alanı eksikliğini de gideriyor.

Çocuklara spor parkı

Geçtiğimiz yıl semt spor sahası kazandırılan mahalleye, şimdi de 6 bin 768 metrekare büyüklüğünde içinde spor sahalarının da olacağı bir yeşil alan yapılıyor. Mahallenin yaşam konforunu artıracak olan dev yeşil alan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerine kazandırılacak Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanılan yeşil alanın 3 bin metrekaresi mahalle parkı şeklinde düzenleniyor. Toprak tesviyesi yapılan mahalle parkının içerisinde açık hava spor aletleri, oturma mobilyaları, çocuk oyun parkı olacak. Çeşitli bitki ve ağacın dikileceği park, çim ekimiyle de yeşillendirilecek. Parkın içerisindeki zeytin ağaçları da korunacak.

Mahalleye değer kazandıracak olan yeşil alanın 3 bin 768 metrekaresi de çocuklar için spor sahası haline getirilecek. Spor park, basketbol, futbol sahaları ile yürüyüş parkurundan oluşacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, spor parkın yapımını önümüzdeki günlerde başlayacak. - ANTALYA

Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan
Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan
Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan
Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan
Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan
Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan
Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan

Kepez Belediyesi, Hakan Tütüncü, Gecekondu, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 10:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez Belediyesi'nden Ünsal'a spor sahalı yeşil alan - Son Dakika

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