Kepez Belediyesi okul bahçelerinde oyun alanları oluşturuyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi okul bahçelerine çocukların fiziksel, ruhsal ve kişisel gelişimlerine katkı sunan oyun alanları oluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda çizim yoluyla yapılan alanlar çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlıyor.

Çizgi boyalar kullanılarak oluşturulan 'sek-sek', 'üçtaş' ve 'satranç' alanlarında çocuklar eğlenirken birlik ve beraberlik ruhu kazanıyor.

Öğrencilerin teneffüste keyifli vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, matematik ve denge çalışması yapabilmelerini sağlayan çalışma ilçenin ilk ve orta dereceli tüm okullarında yürütülüyor.