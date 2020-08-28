Kepez Belediyesi sera bitki atığını işleyerek organik gübre üretiyor

Kepez Belediyesi, kompost üretim makinesiyle günde 5 ton sera bitki atığını işleyerek, 1,5 ton organik gübreye dönüştürüyor.

Kepez Belediyesi, ilçede çevre kirliliği oluşturan sera bitki atıkları sorununu, kompost üretimi yapan makineyle ortadan kaldırıyor. Yeşil seferberliği kapsamında başlatılan katı atık toplama projesi için geliştirilen bu makine ile 12 ay boyunca sebze, meyve ve kesme çiçek üretiminin yapıldığı ilçede, günlük 5 ton bitki atığı komposto dönüştürülüyor. Üretilen organik gübre de ücretsiz olarak Kepezli çiftçilere veriliyor.

Bitki atıklarını organik gübreye dönüştüren makinenin tanıtımı, sera üretimin yoğun olarak yapıldığı Gaziler Mahallesi'nde yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün ev sahipliğinde yapılan tanıtıma, muhtarlar, çiftçiler ve belediye bürokratları katıldı.

"Kepezli çiftçiye bedava organik gübre"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki sera bitki atıklarından toprak düzenleyici kompost gübre üretimiyle ilgili önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi. Organik gübre üretimini, kompost makinesiyle seri hale getirdiklerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında şunları kaydetti: "Belediyemiz, bugün itibariyle çiftçilerimizin de önemli dertlerinden biri olan ve çevre kirliliğini çok ciddi manada tehdit eden sera atıklarını toprak düzenleyici kompozit haline dönüştürüyor. Sera atıklarından elde edilen gübreyi de yine çiftçilerimize ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Kompost makinesi günde tam 5 ton sera atığını işliyor. Bu işlemi de 24 saat içerisinde fermantasyonla birlikte yaklaşık 1,5 ton gübreye dönüştürüyor."

"Hem üretiyor hem de çevreyi temizliyor"

Başkan Tütüncü, tarımsal üretime ciddi bir destek veren belediye olduklarına işaret ederek, şunları söyledi: "Kepez Belediyesi sera atıklarından kendi çiftçileri için ücretsiz gübre üretmeyi başarmış bir belediye haline geldi. Hem çevre kirliliğini ortadan kaldırma anlamında önemli bir gayretin içerisindeyiz hem de ülkemizde başarı ile yürütülen dünyada da çok önemli olduğu kabul edilen sıfır atık projesine destek veriyoruz. Türkiye'de bir ilki de gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de bir belediye ilk defa sera atıklarından sıfır atık projesi kapsamında gübre üretiyor ve bunu da çiftçisine ücretsiz olarak veriyor. Özellikle Gaziler Mahallesi gibi Kepez'in tarımda öne çıkmış mahallelerinde bu çalışmayı sürdüreceğiz ve geliştireceğiz. Bu çalışmamızın Antalya'mıza, çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."

Tütüncü, açıklamasından sonra kompost makinesine sembolik olarak tırpan ile sera bitki atığı attı.

Mobil olarak kullanabilecek olan kompost makinesi, sera bitki atıklarını Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ya da sera alanlarında gübre haline getirecek.

Kepezli çiftçiler, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü arayarak, seralarındaki bitki atıklarının alınmasını talep edebilecekler.

Kepez Belediyesi, önümüzdeki günlerde düzenleyeceği eğitimle çiftçileri, sera atıkların toplanması ve gübreye dönüşmesiyle ilgili bilgilendirecek. - ANTALYA