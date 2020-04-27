Kepez Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Kepez Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarını aç bırakmadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ve gönüllüler sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla insanlar evde kaldığı için yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için seferber oldu.

İlçedeki park, bahçe ve sokaklardaki mama ve su kapları önce temizlenerek dezenfekte edildi. Ardından kaplar belediye ekipleri ile gönüllüler tarafından düzenli olarak mama ve su ile dolduruldu.