Kepez Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında hizmet protokolü imzalandı - Son Dakika

Kepez Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında hizmet protokolü imzalandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından imzalanan protokolle, Kepezliler yeni bir sağlık hizmetine kavuşacak.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Hülür'e desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerini ileten Tütüncü, "Sizin destekleriniz, katkılarınız, gayretleriniz çok anlamlıydı. Yolun en başından beri bakanlığımızın, sağlık müdürlüğümüzün destekleri bizim için çok önemli oldu. İş birliklerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Tütüncü, Türkiye'de ilk olduğu belirtilen projenin detaylarını gelecek günlerde kamuoyuna açıklayacağını kaydetti.

Hülür de "Bu hizmetiniz, takdire şayan ve vatandaşında bizzat hissedeceği bir hizmet. İnşallah bu hizmetiniz diğer ilçelere de model ve örnek olur. Birlikte çalışabilirliğin en iyi örneklerinden birini ortaya koydunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Kepez'e hayırlı olsun." şeklinde konuştu.