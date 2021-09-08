Kepez Belediyesi Voleybol Takımı'nın "Antalya Genç Yıldız Ligi" heyecanı - Son Dakika

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Voleybol Genç Yıldız B Takımı "Antalya Genç Yıldız Ligi" maçlarına hazırlanıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Filenin Sultanları'nın Avrupa 3'üncü olmasıyla motivasyonu artan takım, Turgut Özal Spor Salonu'nda lig heyecanıyla antrenmanlarını sürdürüyor.
Voleybol Antrenörü Emrah Soysal'ın gözetiminde çalışan takım, Antalya Kupası'nı kazanmanın ardından, A Takımı kadrosunda yer almayı hedefliyor.
"Kepez'in okçuları son atışları yaptı"
Belediye Spor Kulübü'nün düzenlendiği yaz okulları kapsamında okçuluk kurslarına katılan çocuklar da eğitimlerini tamamladı.
Antrenör İleyda Keleştemur'un üstlendiği kurs kapsamında 2 ay boyunca Turgut Özal Spor Salonu'nda eğitim alan 12 öğrenci son atışlarını gerçekleştirdi.
Öğrencilere katılım belgelerini veren Keleştemur, kış okullarının da yeni kurslarla ekim ayında başlayacağını duyurdu.
Kaynak: AA
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