Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi, "Whatsapp Temizlik Hattı" Kurdu

Kepez Belediyesi, "Whatsapp Temizlik Hattı" Kurdu

1 saat önce

Kepez Belediyesi, vatandaşların çevre sorunlarını hızlı şekilde çözüme kavuşturabilmek için "Whatsapp Temizlik Hattı" oluşturdu.

Kepez Belediyesi,
Kepez Belediyesi, vatandaşların çevre sorunlarını hızlı şekilde çözüme kavuşturabilmek için "Whatsapp Temizlik Hattı" oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların çevre ihbarlarını acil olarak değerlendirmek amacıyla 0 553 039 00 00 numaralı telefonla "Whatsapp Temizlik Hattı" kuruldu.

Daha önce (0 242) 339 45 35 numaralı telefon hattından verilen hizmete 7 gün 24 saat ulaşılabilecek whatsapp uygulaması geliştirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlar çevre kirliliğiyle ilgili cadde ve sokakta gördükleri sıkıntıları ve ambalaj, pil, bitkisel atık yağlar gibi geri dönüşüme kazandırabilecek atıkları, temizlik işlerine bildirecek, belediye ekipleri de hızlı şekilde sorunları çözüme kavuşturacak. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Antalya'da ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasıyla ilgili ilk ihaleyi yapan bir belediye olarak örnek bir projenin de öncüsü olmuştu."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:22 Kaynak: AA
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