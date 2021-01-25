Kepez Belediyesince 540 dönümlük tarlaya ekilen buğdaylar yeşerdi - Son Dakika

Kepez Belediyesince atıl arazileri üretime kazandırmak amacıyla 540 dönümlük tarlaya ekilen buğdaylar çimlendi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, buğday ekili alanlardan biri olan Antalya Orman Çiftliği'nde incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, Kepez'i sosyal belediyecilik uygulamalarında farklı bir seviyeye taşıdıklarını ve Antalya Orman Çiftliği'ni kurduklarını belirtti.

Bu doğrultuda 540 dönüm araziyi tarıma kazandırdıklarını anlatan Tütüncü, "Ekerek, üreterek bir değer oluşturma peşinde koştuğumuz sürece kazanan şehrimiz olacak. Bugün yeşeren tarlalara bakınca bunu görüyoruz. 11 ton ekmeklik buğday tohumu ekilen araziden 220 ton buğday hasadı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Buğdaylar hasat edildikten sonra yaz aylarına dönük başka bir ekim süreci başlatacaklarını kaydeden Tütüncü, tarlaları hiç boş bırakmayacaklarını bildirdi.