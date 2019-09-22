Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesinden atık pil kampanyasına destek
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Kepez Belediyesinden atık pil kampanyasına destek

45 dakika önce

Kepez Belediyesinin çocuklara çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesilleri yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'na desteğini sürdüreceği bildirildi.

Kepez Belediyesinden atık pil kampanyasına destek, System.String[]

Kepez Belediyesinin çocuklara çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesilleri yaşanabilir bir çevreye kavuşturmak amacıyla düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası'na desteğini sürdüreceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneğinin (TAP), belediyelerle ortaklaşa yürüttüğü Atık Pil Toplama Kampanyası yeni eğitim öğretim yılında da devam edecek.

Kampanya kapsamında Kepez Belediyesi, yıl boyunca okullardaki eğitim çalışmalarını üstlenerek ve çocukların çevre bilinci ile büyümesine katkı sunacak.


Okulların açılmasıyla başlayıp 30 Nisan 2020'de sona erecek kampanya sonunda en fazla atık pil toplayan okullara ödül verilecek.

Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:28 Kaynak: AA
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