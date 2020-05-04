Kepez Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika

Kepez ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye ekipleri dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek cadde, sokak ve yollarda temizlik yaptı.

Cadde ile sokaklar boş olduğu için daha rahat ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, deterjanlı suyla cadde, sokak ve çöp konteynerlerini ilaçlayarak, dezenfekte etti.

İlçedeki 68 mahallede bulunan çocuk oyun parklarında da dezenfekte çalışmalarını sürdürdüren ekipler, kaydıraklardan salıncaklara, spor aletlerinden banklara kadar parkları steril hale getirdi.