Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesinden "Duymayan Kalmayacak" Projesi

Kepez Belediyesinden "Duymayan Kalmayacak" Projesi

1 saat önce

Kepez Belediyesi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle duyma engelli 19 kişiye işitme cihazı hediye edildiği bildirildi.

Kepez Belediyesinden
Kepez Belediyesi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle duyma engelli 19 kişiye işitme cihazı hediye edildiği bildirildi.

Belediyenin Engelli Koordinasyon Merkezi, Beyazay Derneği ve Kulak İşitme Cihazı Uygulama Merkezi işbirliğiyle "Kepez'de duymayan kalmayacak" projesi için belediye meclis salonunda tören düzenlendi.

Törene Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy, Beyazay Derneği Antalya Şube Başkanı Ayşe Güliz Yılman, Kulak İşitme Cihaz Uygulama Merkezi sahibi İlkay Turhan katıldı.

Tütüncü, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl açışını yaptıkları Engelli Koordinasyon Merkezi'nin 2018 yılında en iyi adımlarından biri olduğunu bildirdi.

İşbirliği yaptıkları firma ve sponsorlara teşekkür eden Tütüncü, "Birçok sosyal projeyi tek çatı altında koordine edebilme imkanı sağlayan merkez, gün geçtikçe güçlenerek daha fazla insana fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

Kepez Belediyesinin özel bireylerin hayata tutunabilmeleri için elinden gelen gayreti gösterdiğine değinen Tütüncü, Kepezlilerin her türlü ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini ve hemşehrilerin her şekilde mutluluğunu temin etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sınırsız bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Tütüncü, "Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaya çok büyük önem verdik. İşitme engelliler gönülleriyle, hisleriyle duyuyor. Esas engel her zaman kalplerde. Nice kulağı açık olanlar var ki, onlar duymazlar. Ama benim kardeşlerim gönülleriyle, hissiyatlarıyla duyuyorlar." diye konuştu.

Tütüncü, sosyal medya hesaplarından "Kepezde duymayan kalmayacak" diyerek duyma engelli vatandaşlara işitme cihazı hediye edeceklerini duyurdu.

Konuşmalardan sonra Tütüncü ve törene katılanlar, duyma sorunu yaşayanlara işitme cihazı taktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:27 Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Türkiye Beyazay Derneği, Kepez, Güncel
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