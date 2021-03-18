Kepez Belediyesi'nden "Gaziler Aile Yaşam Merkezi" - Son Dakika

Açılış töreni

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal'ın konuşması

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü

Kurdele kesimi

Kepez Belediyesince inşa edilen "Gaziler Aile Yaşam Merkezi" 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törene, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Milletvekili Çokal, son 12 yılda Kepez ilçesinin büyük bir değişim geçirdiğini ifade etti.

İlçenin Antalya'nın cazibe merkezi olduğunu belirten Çokal, "Önemli yatırımlar, büyük projelerin hepsi Kepez'de. Gaziler Aile Yaşam Merkezi projesi nedeniyle Hakan Başkan ile gurur duydum. Kadınlara yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür ederim. Sağlık ve çocuklarla ilgili projeler başta olmak üzere her türlü çalışmasında Kepez Belediyesi'nin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hülür de, Kepez Belediyesi'nin ilçedeki sağlık alanındaki planlamalara ciddi destek verdiğini aktardı.

Tesiste sağlık müdürlüğüne ait bir alan bulunduğunu belirten Hülür, "Bu merkezde, sağlık müdürlüğüne tahsis edilen 8 odalı, yaklaşık 400 metrekarelik bir alan var. Nisan ayında da buraya hekim ataması yapılacak. Nüfus artışına göre de hekim sayısını arttıracağız.Bu tesiste sadece aile sağlığı hizmeti vermek istemiyoruz. Biraz daha alan verilirse tesiste diş ünitesi, sağlıklı hayat merkezi konsepti kapsamında kanser taramaları, sigara bırakma polikliniği, psikolojik destek gibi hizmetler de verilebilir. Sağlıklı hayat merkezi ile yaşam merkezi entegre edilebilir. Bu proje Türkiye'de iyi bir model olabilir." dedi.

Başkan Tütüncü de, yaşam merkezini Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde özel bir açılışla hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Mahalleye dönüşen ilçe köylerini yeni bir projeyle buluşturduklarını ifade eden Tütüncü, "Aile yaşam merkezi, üç mahallemize yaptığımız semt konaklarımıza spor tesislerinin ve sağlık ünitelerinin eklenmiş halidir. Tesisimizde gençlerimiz, çocuklarımız spor yapabilecek. Meslek edindirme kurslarımız, aile danışma bölümü, diyetisyen, psikolog gibi hizmetleri olacak. Ortaokul ve lise öğrencilerimize yönelik yaptığımız takviye kurslarını bu merkez sayesinde Gaziler Mahallesi'ndeki öğrencilerimizle de buluşturacağız. Yine tesisimizde, kır düğünleri için ayrılmış bir alan ve çok amaçlı salonumuz da mevcuttur." diye konuştu.

Kurdele kesiminin ardından açılışı yapılan yaşam merkezinde aynı zamanda göz doktoru olan Çokal, Kaymakam Şahin ve Hakan Tütüncü başta olmak üzere vatandaşların göz taramalarını gerçekleştirdi.