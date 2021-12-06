Kepez Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesinin 7'nci Meslek Onur Yılı Töreni'ne katıldı.

Tütüncü, törende, meslek odalarının fikirlerine ve şehrin yönetimini birlikte sağlamaya önem verdiklerini dile getirdi.

Meslek odalarının her zaman yol gösterici olduğunu vurgulayan Tütüncü, "Ben 13 yıllık belediye başkanlığım süresince mimar ve mühendis odalarıyla çalışmanın şehre büyük fayda sağladığını gördüm. İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm meslek odalarımızla şehrin ufkunu aydınlatacak konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

- Kepez Belediyespor galibiyet sevinci yaşıyor

Bölgesel Amatör Lig Takımı Kepez Belediyespor deplasmanda Korkuteli Belediyespor ile mücadele etti.

Korkuteli Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kepez Belediyespor 3-1 skorla galibiyeti elde etti.

Kadın Basketbol Bölgesel Ligi'nin (KBBL) ikinci maçında sporcular Isparta Kültür Turizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Basketbol Takımı ile karşılaştı.

Kepez Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı maçı 70-27 skorluk galibiyetle tamamladı.

Kepez Belediyespor Voleybol Takımı ligin 8'inci haftasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı ile mücadele etti.

Kepez Belediyespor Voleybol Takımı maçı 3-0 skorla galip tamamladı.