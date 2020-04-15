Kepez Belediyesinden, Kuzeyyaka'ya portakal kokulu bahçe - Son Dakika

Kepez Belediyesi, 'Yeşil Seferberliği Projesi' kapsamında Kuzeyyaka Mahallesine portakal çiçeği kokulu 4 bin metrekarelik bir bahçe kazandırdı.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, geçen yıl başlattığı yeşil seferberliği projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında geçen kasım ayında Kuzeyyaka Mahallesinde, mülkiyet sorunundan dolayı uzun yıllar atıl halde kalan 4 bin metrekarelik kamu tesisi arazisinde yeşillendirme çalışması yapılmıştı. Uzun vadede yatırım yapılamayacak alan araziye 30 adet portakal ağacı dikilmiş ve çim tohumu ekilmişti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince aydınlatma ve sulama alt yapısı yapılan arazi, baharın gelmesiyle birlikte yemyeşil bir görünüme kavuştu. Araziye dikilen portakal ağaçları çiçek açarken, toprağa ekilen çim tohumları da yeşerdi. Yeşillendirme çalışmasıyla çevre kirliliği şikayetine neden olan alan, etrafına portakal çiçeği kokusu yayan yemyeşil bir bahçe haline getirildi.



"Kepezli çocuklar portakalı dalından koparacak"



Başkan Hakan Tütüncü de, 'Elimizin değdiği yeri yeşillendireceğiz' sloganıyla geçtiğimiz yıl ilçede yeşil seferberliği başlattıklarını anımsattı.



Bu kapsamda mahallelerin ortasında kara bir leke gibi duran mülkiyet problemli kamu arazilerinde, caddelerde, meydanlarda, belediye tesisi ile okul ve kamu binaları bahçelerinde yeşillendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Tütüncü, "Bu alanlara Akdeniz'e özgü zeytin ve portakal ağaçları ve çiçekli bitkiler dikiyoruz, dikmeye de devam ediyoruz. Yeşil Seferberliği kapsamında geçtiğimiz Kasım ayında Kuzeyyaka Mahallemizde 4 bin metrekare alana 30 adet portakal ağacı dikmiştik. Baharın gelişiyle birlikte portakal ağaçlarımız çiçek açtı. Çim bir alanın üzerinde güzel bir portakal bahçesini, Kuzeyyaka Mahallemize kazandırdık. Hemşehrilerimize portakal çiçeği kokulu bir bahar mevsimi yaşatıyoruz. İnşallah, sonbaharda da Kepezli çocuklarımız, dalından portakal koparıp yemenin mutluluğunu tadacak." açıklamasını yaptı.



Tütüncü, ellerinin değdiği her araziyi yeşillendirmeye, ağaçları ve çiçekleri toprakla buluşturmaya, bol oksijenli bahçeler oluşturmaya devam edeceklerini de kaydetti. - ANTALYA