Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesinin Yeni Projeleri

Kepez Belediyesinin Yeni Projeleri

21 dakika önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni dönemde 123 projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yeni dönemde 123 projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Belediye personeliyle bir araya gelen Tütüncü, yaptığı açıklamada, kültürel ve sosyal belediyecilikte herhangi bir belediyenin rahatlıkla ulaşamayacağı bir seviyede olduklarını bildirdi.

2009'da 41, 2014'te 70 proje ile yola çıktıklarını vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Her iki dönemimde de hemşehrilerimize vaat ettiğimiz proje adedinin çok fazlasını Kepez'e kazandırdık. Yeni dönemde de vites büyüterek yola ve yolculuğumuza devam edeceğiz. Üçüncü dönemimizde, '123 projeyle hedef 2023' diyoruz. 123 projemizin tamamı insan odaklı belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olacak. Binalar ve icraat yapmaktan çok kentte bir kimlik, kültür ve sanat iklimi armağan etmeye ve Kepez'de farklı cazibe merkezi oluşturmaya yönelik doğrudan insana dokunan projelerimiz olacak."

Yeni dönemde enerjiyle oluşturdukları hedefleri gerçekleştireceklerini aktaran Tütüncü, ilçenin sorunlarını çözerek, kentsel dönüşümü başlattıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:28 Kaynak: AA

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