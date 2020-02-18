Kepez Belediyespor Akşehirspor'u ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kepez Belediyespor Akşehirspor'u ağırladı - Son Dakika Spor

Kepez Belediyespor Akşehirspor'u ağırladı

7 saat önce

Kepez Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Akşehirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kepez Belediyespor Akşehirspor'u ağırladı, System.String[]

Kepez Belediye spor kendi evinde konuk ettiği Akşehirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kepez Belediyespor'un beraberlik golü Yusuf Duman'dan geldi.


Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. grupta mücadelesini sürdüren Kepez Belediyespor kendi evinde Akşehirspor'u misafir etti. Hasan Doğan Stadyumunda oynanan maça çok sayıda taraftar katıldı. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Belediye Meclis üyeleri ve spor severler maça tribünden destek verdi. Kepez Belediyespor Akşehirspor maçının 45. dakikasında ilk gol Akşehirspor'dan geldi. Maçın 57. dakikasında Kepez Belediyespor'un 10 numaralı futbolcusu Yusuf Duman'ın attığı gol ile 1-1'lik beraberlik sağlandı. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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