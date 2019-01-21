Kepez Belediyespor Antalya'yı Temsil Edecek
1 saat önce
Antalya Basketbol Yerel Ligi'nde mücadele eden U18 Genç Kız Takımı Antalya ikincisi oldu.
Antalya
Basketbol Yerel Ligi'nde mücadele eden U18 Genç
Kız Takımı Antalya ikincisi oldu. Kepez Belediyespor
, Antalya'yı Bölge Şampiyonası'nda temsil edecek.
Son maçta şampiyon olan Polis
Spor Gücü takımını 50-57'lik skorla mağlup eden potanın perileri, Kuşadası
'nda düzenlenecek Bölge Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
, "Fırsat verildiğinde gençlerimizin neler yapabileceğini gösteren kızlarımızı canı gönülden tebrik ediyor ve Kepezimizi Ulusal Şampiyona'larda en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:10 Kaynak: İHA
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