Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyespor'da Hedef 3. Lig

Kepez Belediyespor'da Hedef 3. Lig

1 saat önce

BAL 7. grupta bulunan Kepez Belediyespor, 3.Lig yoluna ilerlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kepez Belediyespor'da Hedef 3. Lig, System.String[]
BAL 7. grupta bulunan Kepez Belediyespor, 3.Lig yoluna ilerlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) takımlar zirve sahibi olmak ve 3. Ligde yer almak için kıyasıya mücadele ediyor. BAL 7. grupta bulunan Kepez Belediyespor, 3.Lig yolunda ilerliyor. BAL 1. Devre'de zirveye yerleşip bunu haftalarca koruyan Kepez Belediyespor, 2. Devre maçlarında da göstererek 3. Lig'in kapısını açmayı planlıyor.

Maça giriş ücretsiz

BAL 7. grupta 3.sırada bulunan Kepez Belediyespor, hafta sonu ligin zorlu ekiplerinden Bucak Belediye Oğuzhanspor'u ağırlayacak. 15. haftada averajda aynı puana sahip takımlar oynanacak bu maçın sonucuyla zirvenin sahibini belirleyecek. Kepez, Hasan Doğan Stadyumu'nda 3 Şubat Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maça girişlerin ücretsiz olduğu belirtildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Spor
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