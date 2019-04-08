Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyespor'dan Tarihi Fark

Kepez Belediyespor'dan Tarihi Fark

1 saat önce

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 24'üncü haftasında Kepez Belediyespor, Tavas Birlikspor'u deplasmanda 21- 0 mağlup ederek Türkiye'de bir futbol maçında en fazla gol atan takım oldu.

Kepez Belediyespor'dan Tarihi Fark, System.String[]


BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 24'üncü haftasında Kepez Belediyespor, Tavas Birlikspor'u deplasmanda 21- 0 mağlup ederek Türkiye'de bir futbol maçında en fazla gol atan takım oldu.

BAL 7. Grup'ta mücadele eden Kepez Belediyespor, ligin 24. haftasında Denizli Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda Tavas Birlikspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında Kepez Belediyespor, karşılaşmanın ilk devresini 9- 0 önde tamamladı. İkinci yarıda da golleri ardı ardına sıralayan Kepez Belediyespor, karşılaşmayı 21-0 kazandı.

Kepez Belediyespor, Ispartaspor'un 18.06.1972 tarihinde 2'nci Lig'in 29'uncu haftasında Yeşildirek'e karşı aldığı 20-0'lık rekoru da kırmış oldu.

Maçın gollerini Erdinç Kızıl (1), Emrah Şenol (7), Enes İlhan Yüksel (6), Engin Mustafa Ulutaş (1), Yusuf Kılıç (2), Şükrü Can Yılmaz (1), Chinedu Gaucho Obı-Michael (1), İbrahim Rıdvan Alkan (1) ve Sercan Çekmen (1).

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:49 Kaynak: DHA

Türkiye, Tavas, Kepez Belediyespor, Spor
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