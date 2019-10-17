Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyespor, deplasmana hazırlanıyor
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Kepez Belediyespor, deplasmana hazırlanıyor

1 saat önce

Süper Toto Bölgesel Amatör Ligi ( BAL ) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor ligin beşinci haftasında Konya Akşehir deplasmanına gidiyor.

Kepez Belediyespor, deplasmana hazırlanıyor, System.String[]

Süper Toto Bölgesel Amatör Ligi ( BAL ) 7. grupta mücadele eden Kepez Belediyespor ligin beşinci haftasında Konya Akşehir deplasmanına gidiyor.


Kepez Belediyespor, 20 Ekim Pazar günü Akşehir Nasrettin Hoca Stadyumunda yapılacak maç öncesi antrenman çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turgut Özal Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki antrenmanlar Kepez Belediyespor Takım Antrenörü Şakir Filiz, gözetiminde gerçekleşiyor. Futbolcular, ısınma hareketleri ve karşılıklı paslarla devam eden deplasman antrenmanlarını, çift kale maçlarla sürdürüyor. Kepez Belediyespor, Akşehir deplasmanında puan alarak dönmek istiyor. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Akşehir, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:34 Kaynak: İHA
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