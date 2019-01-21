Kepez Belediyespor, Galibiyetle Başladı
2 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ikinci devre maçalarına geçtiğimiz hafta sonu başlandı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) ikinci devre maçalarına geçtiğimiz hafta sonu başlandı. BAL 7. grupta Antalya
'nın temsilcileri arasında oynanan derbide, kazanan Kepez Belediyespor
oldu.
Antalya, Kepez'de Hasan Doğan
Stadyumunda Kepez Belediyespor- Konyaaltı
Belediye Spor arasında oynanan karşılaşmada mücadele gücü yüksek bir maç sergilendi. Derbi'nin sonucu; Kepez Belediyespor 3 - 1 Konyaaltı Belediyespor oldu. Kepez Belediyespor, maçın ilk 6 dakikasında attığı 2 golle hızlı bir başlangıç yaptı. Maçın ilk golü, 4. dakikada Kepez Belediyespor'lu 9 numaralı formanın sahibi Emrah
Şenol'dan geldi. Altın Kramponlar, karşılaşmanın 6. dakikasında 6 numaralı formanın sahibi Fatai Adebowale Gbadamosi'nin attığı gol ile ilk dakikalarda 2-0'lık skorla öne geçti.
Farkı erken açtı
İlk yarının son dakikalarında Konyaaltı Belediye Spor'un attığı 1 gol ile takımlar sahadan; Kepez Belediyespor 2, Konyaaltı Belediyespor 1 sonucuyla soyunma odalarına gitti. İkinci yarıda Konyaaltı Belediye Spor, Kepez Belediyespor kalesinde farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Oldukça çekişmeli anların yaşandığı maçta son gol 90+2. dakikada Altın Kramponlardan 10 numaralı formanın sahibi Enes İlhan Yüksel'den geldi. Maç; Kepez Belediyespor 3, Konyaaltı Belediye Spor 1 olarak sona erdi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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