Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyespor Mavişehirspor'u 51-45 Yendi

Kepez Belediyespor Mavişehirspor'u 51-45 Yendi

15 dakika önce

Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde, Kepez Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Mavişehirspor'u 51-45 yendi.

Kepez Belediyespor Mavişehirspor'u 51-45 Yendi, System.String[]
Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde, Kepez Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Mavişehirspor'u 51-45 yendi.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya temsilcisi Kepez Belediyesi kendi saha ve seyircisi önünde Mavişehir ile karşılaştı. 8'inci haftada oynadığı karşılaşmada Mavişehir'i 51-45 yendi. Çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 11-11 sona erdi. İkinci periyoda istekli bir oyun sergileyen Kepez Belediyesi ilk yarıyı 14-11 üstün tamamladı. Üçüncü periyodun sonunda Kepez farkı koruyarak 13-11 skorla periyodu bitirdi. Dördüncü periyod ise birbirine yakın sayılarla 13-12 skorla tamamlandı.

Karşılaşma Kepez Belediyespor'un galibiyeti ile sona erdi.

Kepez Belediyesi 9'uncu haftada Beylikdüzü Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:42 Kaynak: AA

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