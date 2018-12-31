Kepez Belediyespor Mavişehirspor'u 51-45 Yendi
15 dakika önce
Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde, Kepez Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde Mavişehirspor'u 51-45 yendi.
Türkiye
Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde, Kepez Belediyespor
kendi saha ve seyircisi önünde Mavişehirspor'u 51-45 yendi.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya
temsilcisi Kepez Belediyesi kendi saha ve seyircisi önünde Mavişehir ile karşılaştı. 8'inci haftada oynadığı karşılaşmada Mavişehir'i 51-45 yendi. Çekişmeli geçen maçın ilk periyodu 11-11 sona erdi. İkinci periyoda istekli bir oyun sergileyen Kepez Belediyesi ilk yarıyı 14-11 üstün tamamladı. Üçüncü periyodun sonunda Kepez farkı koruyarak 13-11 skorla periyodu bitirdi. Dördüncü periyod ise birbirine yakın sayılarla 13-12 skorla tamamlandı.
Karşılaşma Kepez Belediyespor'un galibiyeti ile sona erdi.
Kepez Belediyesi 9'uncu haftada Beylikdüzü
Basket ile deplasmanda karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:42 Kaynak: AA
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