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Kepez Belediyespor Sarayköyspor'u ağırladı

6 saat önce

Kepez Belediyespor kendi evinde konuk ettiği Sarayköyspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kepez Belediyespor Sarayköyspor'u ağırladı, System.String[]

Kepez Belediye spor kendi evinde konuk ettiği Sarayköyspor ile 1-1 berabere kaldı.


Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grupta mücadelesini sürdüren Kepez Belediyespor, kendi evinde Sarayköyspor'u misafir etti. Hasan Doğan Stadyumunda oynanan maça çok sayıda taraftar katıldı. Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve spor severler maça tribünden destek verdi. Kepez Belediyespor-Sarayköyspor maçının 19. Dakikasında ilk gol Sarayköyspor'dan geldi. Maçın 28.Dakikasında Kepez Belediyespor'un 7 numaralı futbolcusu Ahmet Keleş'in attığı gol ile 1-1'lik beraberlik sağlandı. - ANTALYA

Kepez Belediyespor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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