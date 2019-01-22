Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyespor U17 Play-Off'da

Kepez Belediyespor U17 Play-Off'da

1 saat önce

Kepez Belediyespor U17 futbol takımı, Antalya Amatör Küme U17 kategorisinde grup maçlarında başarıyla çıktı.

Kepez Belediyespor U17 Play-Off'da, System.String[]
Kepez Belediyespor U17 futbol takımı, Antalya Amatör Küme U17 kategorisinde grup maçlarında başarıyla çıktı. Kepez Belediyespor, grubunda 2'nci sırada yer alarak Play-off maçlarında oynamaya hak kazandı.

Antalya Amatör Küme U17 kategorisinde Play-off müsabakaları tek devre usulüne göre oynanacak ve Antalya'nın il temsilcisi belirlenecek. Takımlar Türkiye şampiyonasına giden yolda başarı elde etmek için mücadele verecek. Kendi alt yapısında yetiştirdiği gençlere fırsat verip profesyonel olmalarını sağlayan projeler üreten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Çocuklarımız iyi ve güzel bir gelecek için onlara verilen fırsatları başarılı sonuçlarla değerlendirdiklerini ispatladılar. Elde edilen netice 7'den 70'e her gönüle dokunmaya çalışmamızın sonucudur. Doğru işler, başarılı sonuçları getiriyor. Hedeflediğimiz yolda adımlarımızı atmaya ve başarılar elde etmeye devam edeceğiz." dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Antalya, Kepez Belediyespor, Kepez, Spor
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