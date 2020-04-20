Kepez'de 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kepez'de 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtıldı - Son Dakika

Kepez'de 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtıldı

7 saat önce

Korona virüs salgınının ilçede yayılmasını önlemek için tüm imkanlarını seferber eden Kepez Belediyesi, 500 kişilik dağıtım ekibiyle 7 günde 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıttı.

Kepez'de 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtıldı, System.String[]

Korona virüs salgınının ilçede yayılmasını önlemek için tüm imkanlarını seferber eden Kepez Belediyesi, 500 kişilik dağıtım ekibiyle 7 günde 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıttı. Personeliyle beraber günlerdir kapı kapı dolaşarak maske dağıtan Başkan Tütüncü, "Artık, Kepez'de herkesin maskesi var" dedi.


Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinin hemen ardından salgına karşı önleyici tedbirleri hızlı bir şekilde harekete geçiren Kepez Belediyesi, hemşehrilerinin sağlığını korumak için maske üretimine başlamıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün talimatıyla belediyenin Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarındaki gönüllülerin ürettiği steril maskeler ilk etapta, belediye çalışanları, sağlık kuruluşları, evden çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara ücretsiz bir şekilde ulaştırıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri, marketler ve şehir içi ulaşım araçlarında da maske takma zorunluluğunun getirilmesinin ardından Kepez Belediyesi ücretsiz maske dağıtım çalışmalarını 68 mahallede her hanenin kapısını çalarak sürdürdü.


"Kepez'de 308 bin 912 konuta ulaşıldı"


Kepez Belediyesi, maske dağıtım çalışmasını 7 günde tamamladı. Sokağa çıkma yasağının olduğu 18-19 Nisan günleri de ilçesindeki maske dağıtımlarını 500 kişilik bir ekiple sürdüren Kepez Belediyesi, hafta sonu rekor bir dağıtım gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağının olduğu 18 Nisan Cumartesi günü 18 mahallede 72 bin 800 konuta, toplam 218 bin 400 adet pamuklu, yıkanarak, tekrar kullanım özelliği olan maske dağıttı. Maske dağıtımlarını 19 Nisan Pazar günü de sürdüren Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerine 18 mahallede 261 bin 540 adet maske ulaştırdı. Maske dağıtım çalışmalarının tamamlandığı 19 Nisan Pazar günü sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde 500 kişilik ekiple rekor bir dağıtım gerçekleştirilmiş oldu. Ekipler, bir hafta da 308 bin 912 konutun kapısını çalarak, 927 bin 336 adet yıkanabilir maske, pazar alanlarında da 252 bin 404 adet steril maske olmak üzere toplam da 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıttı.


"Kepez'in şampiyonlarıyla gurur duyuyorum"


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir hafta da 1 milyon 179 bin 740 adet maske dağıtımı gerçekleştiren ekibine teşekkür etti. Bir haftadır hemşehrilerine kapı kapı hizmet götüren belediye ekiplerine seslenen Başkan Tütüncü, konuşmasına "Kepez Belediyemizin şampiyonları, aslanları, koç yiğitler hepinizle gurur duyuyorum" diyerek başladı. Kepez'de 300 binden fazla konut olduğuna değinen Başkan Tütüncü, "Bu 300 binden fazla konutu kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimize maskelerini bıraktınız. Allah hepinizden razı olsun. Kepez Belediyesi en zor zamanda da hemşehrilerinin yanındadır. Bütün imkanlarımızla hemşehrilerimizin yanında olmaya, onların yanında durmaya devam edeceğiz. Bizim gücümüz milletimizin gücü, ama belediyemizin şefkat eli siz değerli çalışma arkadaşlarımız tarafından vatandaşlarımıza ulaşmaktadır. Bu da bizler için çok büyük bir mutluluk vesilesi… Bu zorlu yolculukta ben de her gün sizlerin yanında oldum. Mahalle muhtarlarımızı bizzat ziyaret ettim. Mahallelerdeki çalışmalarınıza eşlik ettim. Bunu yaparken en önemli amacımız şuydu; sizin heyecanınızı arttırma, motivasyonunuzu yükseltmek ve hemşehrilerimizle gönül bağımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermekti" dedi.


7 günde 1 milyon 179 bin 740 maske dağıtıldı


"Birileri bu tip meseleleri siyasi bir şova dönüştürsünler. Birileri farklı şekillerde bunun üzerinden siyasi bir beklenti içerisinde olsunlar. Bunlar hiç önemli değil." diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, "Kepez Belediyesi her zaman milletine hizmet etmeyi kendisine onur saymış, şeref saymış bir kurumdur. Vatandaşlarımızın her zaman, her şekilde yanında olmaya, yanında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Pazar alanları da dahil olmak üzere bugüne kadar ilçede 1 milyon 179 bin 740 adet maskeyi hemşehrilerine ulaştırmış bir belediye olduklarına değinen Tütüncü, "Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Salgın ile mücadele ulusal bir mücadeledir. Bu mücadelenin diğer safhaları da var. Biz ilk günden beri 12 Mart'tan itibaren cadde cadde, sokak sokak dezenfekte çalışmaları yaptık. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzdeki çok değerli dezenfekte ekiplerimize huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Mobil dezenfekte ekiplerimiz kamunun kullanmış olduğu binaları, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanmış olduğu ortak mekanları en güzel şekilde dezenfekte ettiler. Vefa Destek Grubundaki, değerli arkadaşlarım da aynı zamanda hemşehrilerimizin gıda ihtiyaçlarına, sosyal yardım ihtiyaçlarına da kapı kapı koşuyor. Sizlere ve sizlerle birlikte kapı kapı gezerek evde sağlık hizmetlerini en güzel şekilde tamamlayan çok değerli sağlık işleri personellerimize çok teşekkür ediyorum. Kendinizi de, sağlıkçılarımızı da güçlü, kocaman alkışlamanızı istiyorum. Hepinize yürekten gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerle her zaman gurur duydum ve duyuyorum. Hemşehrilerimizin evlerinde kalmaları gereken bu dönemde, onlar kendilerini izole ederken, bizim vazifemiz hemşehrilerimize hizmet etmek olacak. İşte bu hizmeti sizlerle bir beraberce yapmak bunun için sizlere yol arkadaşı olmak büyük bir mutluluk vesilesi. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

Kepez Belediyesi, Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:53 Kaynak: İHA

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