KEPEZ'DE 100 BİN LİRALIK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, yaklaşık değeri 100 bin Lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Güneş mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu M.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin evde ve eklentilerinde yaptıkları aramalarda, 1148 adet sentetik uyuşturucu hap, 14 adet 1'er gram halinde metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 5 bin 40 lira, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan bol miktarda alüminyum folyo ele geçirildi. Jandarma, Suriye uyruklu M.B.'yi gözaltına alıp adli makamlara sevk etti. M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.