Kepez'de 13 yılda 90 binden fazla gecekondu kaldırıldı - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçelerinde 13 yılda 90 binden fazla gecekondunun kaldırıldığını, 50 bin tapunun verildiğini bildirdi.

Tütüncü, platform oluşturma hazırlıkları içinde olan 15 derneğin başkan ve üyelerini kabul ederek, bir süre sohbet etti.

İlçelerinde yaklaşık 30 yıldır süren mülkiyet sorunlarını çözdüklerini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"İmar, şehircilik sorunları vardı. Bu sorunların da çözülmesi lazımdı. Bizden önceki belediyeler bu sorunları çözmek istediler. Çeşitli nedenlerle ertelenerek günümüze kadar geldi. Kepez'in mülkiyetle ilgili bütün sorunlarını çözmüş olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Biz burada 50 bine yakın tapu verdik. Her tapunun 4 kişilik bir aileye hitap ettiğini hesaba katarsak, 200 bin insanı ilgilendiren adım atıldığını bahsedebiliriz. 90 binden fazla gecekondu kaldırdık."

Gençler kütüphaneyi sevdi

Kepez Kent Meydanı'na kazandırılan Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi, okurları ağırlamaya başladı. Kepez Belediyesi ve Antalya Genç İşinsanları (ANTGİAD) işbirliğiyle kurulan kütüphaneye, gençler ve çocuklar ilgi gösteriyor.

Belediye, Cumhuriyetin 100. yılı için 16 kütüphane açmayı hedefliyor.