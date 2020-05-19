Kepez'de 19 Mayıs, klasik araç konvoyuyla kutlandı - Son Dakika

Antalya'da Kepez Belediyesi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği kortejde, nostaljik araçlar yer aldı.



Kepez Belediyesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla '19 Mayıs korteji' düzenledi. Nostaljik araçlardan oluşan kortejde, kültür TIR'ı da yer aldı. Kültür TIR'ında bulunan Kepez Belediyesi orkestrası, günün anlam ve önemine müzikaller seslendirdi.



Bugünün önemine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bugün çok güzel ve heyecanlı bir gün. Bizde zafer coşkusunu, bayram heyecanını hemşerilerimizle birlikte yaşayabilmek için özel bir etkinlik düzenledik. Malum insanlar bu pandemi döneminde evde kalmak zorundalar. Bugün de bu coşkuyu, heyecanı konvoyumuz balkonlara taşıyacak. Sosyal mesafeye riayet edeceğiz ama zafer coşkumuzu da herkesin gönlüne taşıyacağız. Pandemi günlerinde 19 Mayıs'a farklı bir heyecan getirmeyi umut ediyoruz. Bugün burada kültür TIR'ımız var. Bu TIR'ın içerisinde günün anlam ve önemine binaen şarkılar söyleyecek olan ekibimiz var. Aynı zamanda kortejimizde hobi gruplarımız yer aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşların temsilcileri konvoya kendi istekleriyle katılıyorlar" dedi.



Tütüncü, konuşmasının ardından otobüse binerek, vatandaşların bayramını kutladı.



Dokuma Park'tan başlayan 19 Mayıs Korteji, Çallı, Gazi Bulvarı, Yeni Hal Caddesi istikametinden ilerleyerek, ilçenin işlek caddelerinde gün boyu turuna devam etti. - ANTALYA