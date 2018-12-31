Son Dakika Haberleri: Kepez'de 2018'e Veda Partisi

Kepez'de 2018'e Veda Partisi

34 dakika önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede yaşayan engelli çocuklar ve aileleriyle '2018'e Veda Partisi'nde buluştu.

Kepez'de 2018'e Veda Partisi, System.String[]
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçede yaşayan engelli çocuklar ve aileleriyle '2018'e Veda Partisi'nde buluştu.

Kepez Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliğiyle 2018'e veda partisi düzenlendi. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Vakıf Başkanı Gülcan Ay, 60 engelli vatandaş ve aileleri ile bir araya geldi.

"El ele hayat daha güzel"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "2019'un hepimize iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Özel kardeşlerimizle hep birlikte olmaya, onlar için hayatı daha da kolaylaştırmaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz. Gönüller bir olunca hayat kolaylaşıyor. El ele verdiğimiz zaman hayat daha güzel" dedi.

Özel çocuklara karlı parti

Başkan Tütüncü, iyi bir yıl dileklerinin ardından çocuklarla beraber yeni yıl pastasını kesti. Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde Kepez Belediyesi Müzik Grubu'nun canlı performansı ile keyifli saatler geçiren özel çocuklar, bahçedeki suni kar ile de gönüllerince eğlenme imkanı buldular. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:27 Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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